Ernstig ongeluk in Apeldoorn: lijnbus 5 komt in botsing met scooter

Aan de Molendwarsstraat in Apeldoorn zijn twee persoon gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. Lijn 5 reed in het centrum van Apeldoorn richting het station toen het ongeval zich voltrok. In een zijstraat, de Molendwarsstraat, botsten de bus en een scooter op elkaar.