Ernstig ongeluk in Apeldoorn: slachtoffer door brandweer uit auto gehaald

Meisje op scooter raakt gewond na botsing met auto in Apeldoorn

19:35 Een meisje op een scooter is vanavond gewond geraakt nadat zij aan de Oude Beekbergerweg in Apeldoorn in botsing was gekomen met een auto. Het slachtoffer is na het ongeluk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.