Ernstig ongeluk in Lieren: slachtoffer wordt gereanimeerd na autocrash in kanaal

Noodkreet wijkraad Apel­doorn-Zuid schreeuwt om uitleg wethouder Wim Willems, vindt SGP

16:06 De Apeldoornse SGP-fractie maakt zich zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met de dorps- en wijkraden. Al een jaar of drie is er grote onvrede bij de raden over de behandeling door de gemeente. Deze week werd duidelijk dat Apeldoorn-Zuid als uitvloeisel daarvan mogelijk helemaal zonder wijkraad komt te zitten. Doen burgemeester en wethouders hier wel genoeg aan, vraagt de SGP zich af.