Ernstig ongeluk in Ugchelen, traumahelikoper geland

Keymusic Apeldoorn hoopt op snelle doorstart; ‘deze winkel gaat echt niet dicht’

19:11 Hij hoopt snel bericht te krijgen over een doorstart. Mark van der Ende is weliswaar zelfstandig ondernemer en valt dus niet onder het faillissement van Keymusic, maar als franchiser heeft hij er met zijn muziekwinkel in Apeldoorn wel degelijk last van. ,,Het makkelijkst is als er snel een akkoord is over een overname.’’