Ernstig ongeluk op N302; meerdere gewonden, geen verkeer tussen A1 en rotonde Amersfoortseweg

VIDEO Apeldoorn­se kleding­zaak overtreedt alwéér de coronare­gels en gaat nu stevig op slot

16 april Kledingwinkel CK Trendy Fashion in Apeldoorn is per direct gesloten, op last van de gemeente. Ondernemer Bert Kersten ging open en gaf kledingstukken ‘gratis weg’. Het was een wanhoopsactie. ‘Als we toch failliet gaan...’