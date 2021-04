Ernstig ongeluk op N302; meerdere gewonden, weg dicht tussen A1 en rotonde Amersfoortseweg

Lisanne en Naomi knokken zich terug na heftige periode: 'Het is een wonder dat ik hier nog zit’

17 april Ze zijn beiden psychisch ziek; Lisanne Paulus uit Apeldoorn en Naomi Willems uit Loenen. Beiden willen met een psychosociale hond de weg omhoog inslaan. Via crowdfundingsacties proberen ze voldoende geld bijeen te krijgen voor de aanschaf en training van de pup. Lisanne: ,,Als ik in paniek ben, neemt ie me mee naar een plek waar ik rustiger word.”