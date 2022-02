Ernstige aanrijding op de Klarenbeekseweg in Loenen: twee auto’s volledig in puin, bestuurder zwaargewond

Ontsnapte stier dreigt verkeer op A50 stil te leggen, maar dan doet deze lokkoe haar trucje...

Een ontsnapte stier heeft vanochtend in Apeldoorn even aan zijn vrijheid geroken en bracht daarmee alles en iedereen in rep en roer. Rijkswaterstaat stond klaar om de snelweg A50 dicht te zetten en een dierenarts met een verdovingspistool werd opgeroepen. Zij waren echter niet degenen die de stier bij zinnen brachten.

14:46