Ervaren Tuunte-personeel 'als grof vuil aan de kant gezet'

Daarvoor is bewust gekozen, valt op te maken uit een toelichting van de nieuwe mede-eigenaar René Rootinck, voormalig directeur en commissaris en mede-aandeelhouder van het bedrijf. Om de doorstart succesvol te laten zijn, moeten volgens hem de personeelskosten omlaag. ,,Tuunte is niet voor niets failliet gegaan. De kosten waren te hoog. Medewerkers met veel dienstjaren nemen alle rechten mee. Wat betreft salaris en ook werktijden en dergelijke. We beginnen nu echter met een schone lei. We hebben gekeken hoelang mensen in dienst zijn en naar leeftijden. Mede uit kostenoogpunt willen we met zoveel mogelijk jongeren doorgaan.”



Hij heeft begrip voor de teleurstelling onder ervaren en dus overwegend oudere medewerkers die buiten de boot vallen. ,,Een faillissement is voor niemand leuk”, reageert hij. Rootinck ontkent niet dat mensen slechts heel mondjesmaat worden geïnformeerd over de stand van zaken. ,,Het is een heel hectische periode en er is ook nog veel onduidelijk.”