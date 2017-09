Escalatie celverplaasting: verdachte smeert vloer in met zeep

Een poging een verwarde man in een instelling in Apeldoorn naar een andere cel over te brengen, liep uit de hand. Een agent en een beveiliger werden gestoken, maar de politie verzuimde onderzoek te doen naar het mes.

De rechters in Zutphen zijn maandagochtend verrast dat de verdachte de zaal binnen schuifelt. Deskundigen gaven eerder aan niet te weten of hij nog altijd in een psychose verkeert. De verwarde 51-jarige Anton G., verblijvend in instelling De Boog in Warnsveld, komt echter kalm over. Hij kan zich ook nog wel herinneren dat hij in mei zijn buurvrouw in de flat in Doetinchem aanviel. Zij vluchtte het balkon op en wist een buurman om hulp te roepen. G. was met een koevoet en priem in de hand haar woning binnengevallen. ,,Ze waren tegen me. En die buurman hoorde er ook bij'', zei hij tegen de rechters.

Na zijn aanhouding volgde een reis langs meerdere instellingen. In Apeldoorn liep het op 9 juni uit de hand. Hij vormde een gevaar en moest dus overgebracht worden naar een separeercel. Hij had zich echter voorbereid door de vloer met zeep in te smeren. ,,Ze kwamen met een schild in de hand binnen om mij te pakken te nemen'' zei G. erover. Met een van de schilden werd hij tegen de muur gedrukt, maar de agent had geen grip door de glibberige vloer. De agent en een beveiliger werden geraakt met het mes, maar deze ketste af tegen hun veiligheidsvest.

Pepperspray

Duidelijk was dat G. in juni in een psychose verkeerde. ,,Het was slechts een boterhammesje'', zei hij over het wapen. Het was bot en hij zag dat het van de vesten afketste. Geen van de slachtoffers raakte dan ook gewond. ,,Ik kreeg pepperspray in mijn ogen. Dat ik daarna nog doorging, was een automatisme'', zegt hij over die dag in juni. G. wordt behandeld en deskundigen willen dat dit zo blijft. De officier van justitie wilde dat ook.

Ontoerekeningsvatbaar

De poging zwaar lichamelijk letsel te veroorzaken bij de agent en de beveiliger achtte hij niet bewezen ,,omdat er geen onderzoek is gedaan naar het mes''. Hij verzocht de rechtbank de man voor een jaar te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. De raadsvrouw leek dat ook een slim idee. Ze vond dat ontslag van rechtsvervolging aan de orde was omdat G. ontoerekeningsvatbaar was. Ze drukte de rechters op het hart hem in De Boog te laten. ,,Structuur is wat hij nu nodig heeft.''