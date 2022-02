Eunice raast over de Veluwe: zandstralen in Harderwijk en volhardende bezorgers in Apeldoorn

Plafond van wooncom­plex in Apeldoorn stort naar beneden door storm: ‘Shit, dat is mijn auto!’

Bij appartementencomplex De Stadhouder aan de Disselhof in Apeldoorn is een buitenplafond naar beneden gekomen. Meerdere auto’s zijn daardoor beschadigd geraakt. Isolatiemateriaal waait in grote stukken over de Arnhemseweg. Die is daarom gedeeltelijk afgesloten, bij de kruising met Europaweg en Laan van de Mensenrechten.

