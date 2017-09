Europese steun voor plan vliegveld Teuge

Second opinion

Na felle kritiek en druk vanuit betrokken partijen en fracties in de Tweede Kamer, besloot staatssecretaris Sharon Dijksma deze zomer een second opinion te laten doen naar de 'Lelystad-routes'. Vorige week was het rapport klaar. In een brief aan de Kamer schreef Dijksma dat niet naar de Teuge-variant is gekeken. Die route zou in conflict komen met het Schipholverkeer en consequenties hebben voor het luchthavenbesluit van Lelystad Airport. Dat is de vergunning waarin de ontwikkeling van Lelystad Airport als vakantievliegveld is geregeld (met 45.000 vluchten per jaar).