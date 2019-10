Europese volleybalbond reikt Life Time Achievement Award uit aan Bas van de Goor

Van de Goor (48) is enorm trots op de prijs. ,,Op zo'n gala worden de beste volleyballers en volleybalsters gehuldigd, net als de beste coaches. Maar ook zijn er oeuvreprijzen, dat ik daar nu voor in aanmerking kom vind ik wel heel mooi", reageert Van der Goor. ,,Ik denk dat ik ineens weer op de radar stond toen ik in september toernooidirecteur was van het EK, daarvoor ben ik natuurlijk lang uit beeld geweest binnen het indoor mannenvolleybal. Zeker als speler en coach ben ik nooit geweest.”

Erkenning

Het doet hem goed dat hij deze prijs kreeg uitgerekend. ,,Natuurlijk, prijzen krijgen is altijd leuk. Zeker in deze fase van je sportleven, dan zijn dat zeker de laatste prijzen, haha. Nee, het is toch een stukje erkenning voor wat ik als volleyballer heb bereikt en dat is toch altijd leuk. Daar doe je het immers ook voor als sporter.”