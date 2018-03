Eva (13) wil kinderburgemeester van Apeldoorn worden

Eva zit in het eerste jaar gymnasium van het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Via Kids College Apeldoorn, een weekendschool waar kinderen van professionals een kijkje in de keuken krijgen, kwam Eva met de Apeldoornse politiek in aanraking. ,,Kids College kwam bij ons op school en ik was meteen enthousiast om mee te doen.'' Eva's stagebegeleider is VVD-raadslid Gert-Jan Walgemoed. Eva heeft al een avond met hem meegelopen en een raadsvergadering bijgewoond. ,,Vooral het debatteren vind ik fantastisch. Je kunt je voorbereiden op wat je gaat zeggen en waar over gepraat gaat worden, maar je weet nooit welk antwoord je krijgt", vertelt Eva.