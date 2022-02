Even Apeldoorn bellen? De kans is groot dat je ook na de pandemie iemand treft die thuis werkt

Bij Achmea (13.000 medewerkers, zes kantoorlocaties) zijn ze er wel uit hoe ‘het nieuwe werken’ eruitziet. De verzekeraar experimenteerde tijdens de pandemie op tien afdelingen en kwam tot de conclusie: er is niet één manier, je kunt thuiswerken niet in vaste regels vatten. ,,De rode draad is dat je per medewerker, team en afdeling kijkt wat het beste past”, zegt Lisanne Spiekermann, hr project-manager bij Achmea en leider van Zo werken wij.