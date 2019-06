Even in Apeldoorn bellen achter het stuur levert de schatkist drie ton op

Even in Apeldoorn bellen achter het stuur leverde de Nederlandse schatkist vorig jaar bijna drie ton (296.350 euro) op aan boetes. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) leverde. Daarmee is Apeldoorn in deze regio koploper. Op gepaste afstand volgen Deventer (185.220 euro), Zwolle (164.760 euro) en Lelystad (100.180 euro).

Het jaar daarvoor werd in Apeldoorn een bedrag van 240.00 euro opgehaald aan boetes voor mensen die gepakt werden op het gebruik van hun telefoon achter het stuur. Frappant is dat bellen achter het stuur in Zwolle een jaar eerder ‘slechts’ 82.560 euro opleverde en Deventer 191.360 euro. Cijfers die zijn terug te lezen in het aantal uitgedeelde boetes. Apeldoorn liet daarin een stijging zien van 23,5%, Zwolle een stijging van liefst 98,6%, Deventer een daling van 3,2% en Lelystad een stijging van 8,7%.

De landelijke trend van boetes naar aanleiding van bellen achter het stuur, liet een stijging zien van een kleine 10%. Gemiddeld werden er 220 boetes per dag uitgeschreven voor telefoongebruik achter het stuur. In totaal leverden die boetes 18,2 miljoen euro op.

Touringcar

Een reden voor grote onderlinge verschillen of schommelingen (Kampen is in vier jaar tijd bijvoorbeeld van bijna 90.000 euro aan belboetes naar nog geen 34.000 gegaan), kan liggen in de keuzes die de politie maakt. Een woordvoerder van Politie Oost Nederland: ,,Op verschillende niveau's wordt binnen de politie overlegd over dit soort verkeerscontroles. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we op aanwijzing van wijkagenten een bepaalde plek controleren waar veel meldingen vandaan komen.’’

Ook de inzet van touringcars kan relatief veel boetes opleveren. ,,Die zetten wij de laatste tijd vaker in en daarmee kunnen wij beter in auto's kijken. Als zo’n touringcar wordt ingezet op een drukke weg, kan dat veel opleveren. Net als gerichte, landelijke controles op een bepaalde plek. Dan hengel je als het ware veel bellende automobilisten binnen in relatief korte tijd wat kan zorgen voor een piek. Ik geloof in ieder geval niet dat automobilisten in Kampen in vier jaar tijd zoveel minder zijn gaan bellen.’’

Fietsers

De reden waarom LocalFocus de cijfers verzamelde en analyseerde, is het verbod dat de overheid per 1 juli wil instellen op het gebruik van telefoons op de fiets. Appen achter het stuur, een telefoon vasthouden of tussen oor en schouders klemmen was allemaal verboden als je een rijdend gemotoriseerd voertuig bestuurt, de data-analist wilde uitzoeken hoe het de verkeersdeelnemers vergaat voor wie dit al langer was verboden.