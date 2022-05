Evert Jan en Karin uit Apeldoorn zijn verbijsterd: opeens krijgen ze de rekening voor een stuk voortuin

De kwestie begint twee jaar geleden. Opeens is er een brief van de gemeente. ,,Daarin stond dat wij een stuk land van de gemeente in gebruik hebben. Met de vraag wat we daarmee wilden. Ik dacht: wat gebeurt er nu?’’, blikt Evert Jan Westerbeek terug. Het gaat om een ‘taartpunt’ in de voortuin; een stukje langs de stoep dat schuin wegloopt. Op dat moment woont de familie zo’n negen jaar aan de Stargardlaan. Ze weten niet beter dan dat hun voortuin is zoals-ie is, zeggen ze.