Ex-hulpverlener Hoenderloo Groep verdacht van seksuele uitbuiting drie jonge vrouwen

Dat bleek vandaag op een proforma-zitting in Arnhem. De verdachte zat al vast op verdenking van seksuele uitbuiting van twee andere jonge vrouwen. Een van hen zegt dat ze hem leerde kennen als hulpverlener bij de Hoenderloo Groep toen ze daar in 2014 als zestienjarige opgenomen was. Hij zou haar daar op het schoolplein al hebben benaderd. De dag nadat ze achttien jaar was geworden, werkte ze voor hem in de prostitutie en droeg ze zeker de helft van de verdiensten aan hem af. De officier van justitie verwijt hem dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn overwicht. ,,Ze vertrouwde hem.”