Examen blijkt niet compleet, leerlingen in Apeldoorn beginnen 25 minuten later met nieuw printje

Toen het personeel de opgaven in de aanloop naar het vmbo-examen pakten, werd duidelijk dat niet alle opgaven waren opgestuurd. ,,Daarop hebben we meteen contact gezocht met de inspectie’’, vertelt adjunct-directeur Jan van der Perk. Die gaf een digitale versie van het examen vrij, zodat de school de papieren zelf kon printen. ,,Maar dat moet dan nog wel gekopieerd worden; dat betekent dat de leerlingen even moeten wachten.’’

Dat heeft zo’n 25 minuten in beslag genomen. ,,De kinderen mogen in de tussentijd de zaal niet uit, want theoretisch kan het zijn dat je op dat moment elders informatie over het examen kan gaan halen.’’