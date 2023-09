Exclusief wonen aan majestueus park in Apeldoorn, vijf stadsvilla’s in oude school

Zelfs de koning weet het: Jan en Gerrit zijn hoekstenen onder vrijwilli­gers­werk in Uddel

Hoe zou Uddel eruit zien zonder Gerrit van den Hoek en Jan de Vries? Dorpshuis Het Blanke Schot had er dan vast niet zo tip-top bijgestaan. In de tuin van de pastorie zou het onkruid weelderig tieren en de voetbalvelden van Prins Bernhard zouden geel zijn, na al die droogte in het voorjaar.