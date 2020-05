Excuses gemeente na vreemde rekening voor grijze container in Apeldoorn

UPDATEEen rekening die Apeldoornse huishoudens hebben gekregen voor een nieuwe afvalcontainer, heeft voor irritatie en verbazing gezorgd. Dat de nota is verzonden door een invorderingskantoor zet mensen op het verkeerde been, net als een korte betalingstermijn. De gemeente Apeldoorn gaat door het stof: ze gaat iedereen die de rekening kreeg, een brief met excuses sturen.

In heel Apeldoorn verdwijnt in principe de grijze container bij laagbouwwoningen. Mensen die toch graag zo'n bak bij huis willen, moeten daarvoor eenmalig 25 euro betalen. Die kosten zijn nu in rekening gebracht. De gemeente Apeldoorn en afvalbeheerbedrijf Circulus-Berkel hebben de inning laten uitvoeren door Flanderijn Invordering.

Rolberoerte

Die naam is sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Of roept vragen op. Mensen menen dat ze een incassobureau op hun dak gestuurd hebben gekregen, terwijl ze niets hebben nagelaten. ‘Ik schrik me een rolberoerte’, omschrijft iemand op Twitter. Andere huishoudens denken dat het om een nepfactuur gaat. De verwarring is mogelijk mede ontstaan doordat er in sommige gevallen flink wat tijd zit tussen de aflevering van de container, en de rekening. Ook ontbreekt een naam in de adressering.