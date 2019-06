Excuses na schokkend rapport over jeugdhulp in Hoenderloo na 1945

Jongeren die in het naoorlogse Nederland uit en onveilige thuissituatie kwamen, belandden niet zelden van de regen in de drup. Waren ze van huis uit al gewend aan klappen of andere vormen van geweld, in de instelling waar ze terecht kwamen was het leefklimaat allesbehalve veilig. Eén op de tien jongeren maakte hier vaak tot zeer vaak geweld mee. Eén van de zeven jeugdzorginstellingen die de commissie onder de loep nam is het Jongenshuis Hoenderloo. Tegenwoordig maakt deze instelling onder de naam Hoenderloo Groep deel uit van zorginstelling Pluryn. In het Jongenshuis Hoenderloo gebruikten groepsleiders fysieke geweld. Denk aan een draai om de oren, het kaalscheren na weglopen, opsluiting als straf of straflopen. Tot eind 1946 gebruikte men de voetboei als preventiemiddel tegen weglopen.