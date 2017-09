Excuusbrief PlusOV voor alle reizigers

Al sinds de start van het schooljaar kampen ouders met problemen: hun kinderen worden niet opgehaald, komen te laat, er is onduidelijkheid over de routes of de chauffeur, en de centrale is slecht bereikbaar.

In de excuusbrief geeft PlusOV zelf ook aan dat er sinds 21 augustus grote problemen zijn met het vervoer, ondanks volgens PlusOV 'intensieve voorbereidingen'. Directeur Andreas Noordam schrijft in de brief dat de telefoonlijn door het grote aantal telefoontjes vaak overbelast is. Ook is er een wachtrij voor het beantwoorden van e-mails. Volgens hem begint PlusOV die achterstanden nu in te lopen.