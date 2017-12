Expeditieteam Apenheul legt zeldzame apensoort vast op film

Deze met uitsterven bedreigde apensoort komt voor in de nevelwouden van de Los Chilchos vallei in Peru en werd daar voor het laatst in 2009 gezien. In het gebied is het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) actief met een groot project om het nevelwoud en de geelstaartwolaap te beschermen.

Nu de geelstaartwolaap met succes op film is vastgelegd, start het ANF een nieuwe actie om nog meer nevelwoud rondom Los Chilchos te beschermen.

Zeker weten

Hans Dignum, coördinator van het geelstaartwolaap-project: ,,We wilden zeker weten of de geelstaartwolaap nog in het gebied voorkomt waar het ANF actief is. Alleen zo konden we erachter komen of de inzet van het ANF bijdraagt aan de bescherming van de geelstaartwolaap en de andere flora en fauna in het gebied.”

Fantastisch

Dat was geen gemakkelijke opgave. ,,Het nevelwoud is heel moeilijk toegankelijk. Het woud is donker, dichtbegroeid en ligt op meer dan 2.000 meter hoogte op steile berghellingen en diepe afgronden. We waren al weken onderweg, toen we plotseling een geluid hoorden dat weleens van de geelstaartwolaap kon zijn. Het was fantastisch om te ontdekken dat er hoog in de bomen een prachtige groep geelstaartwolapen zat. De kroon op ons jarenlange werk in Peru.”

Van de gemaakte beelden wordt de komende tijd een documentaire ontwikkeld door regisseur en documentairemaker Kolijn van Beurden.