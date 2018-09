Expert over jeugdinstelling Apeldoorn: 'Deze plekken zijn als magneten voor loverboys'

Vermeende loverboy­prak­tij­ken bij Hoenderloo Groep: PvdA ziet patroon

23 september De PvdA in de Tweede Kamer ziet 'een patroon' in loverboypraktijken rond jeugdinstellingen. Dat zegt Tweede Kamerlid Attje Kuiken in een reactie op een artikel in De Stentor van zaterdag over de vervolging van een voormalig groepsleider van de Hoenderloogroep in Apeldoorn.