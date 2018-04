Experts: Minder nadruk op vliegen op Teuge Airport

Luchthaven Teuge moet omvormen tot een 'luchtvaart gerelateerd bedrijvenpark met een landingsbaan', waarbij toerisme een grote rol speelt. Dat staat in een pagina's dik advies over de regionale luchthaven, dat door een vijftal experts is opgesteld, in opdracht van het enige erkende overlegorgaan voor Teuge Airport - de CRO. Zij stellen ook voor een parkmanager aan te stellen, vergelijkbaar met een binnenstadmanager in steden. Die zou kunnen worden betaald door gemeenten en door de bedrijven op Teuge.