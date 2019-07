Experts over vrijspraak na dodelijke steekpartij Apeldoorn: leverden politie en justitie broddelwerk?

Meester Herman vertrekt na 43 jaar bij De Eendracht in Apeldoorn

11:30 Hij kreeg het even te kwaad, toen hij met een doek in zijn handen stond en zag dat hij een bordje met de tekst ‘Meester Herman Beekman Plein’ had onthuld. Vreemd genoeg was het een complete verrassing voor hem. Na 43 jaar gaat obs De Eendracht verder zonder Herman Beekman (64).