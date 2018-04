Experts: Teuge Airport moet meer inzetten op bedrijvigheid en toerisme

Luchthaven Teuge moet omvormen tot een 'luchtvaart gerelateerd bedrijvenpark met een landingsbaan', waarbij toerisme een grote rol speelt. Dat is het advies voor de regionale luchthaven, dat door een vijftal experts is opgesteld, in opdracht van het overlegorgaan voor Teuge Airport, de CRO. Zij stellen ook voor een parkmanager aan te stellen, vergelijkbaar met een binnenstadmanager in steden. Die zou kunnen worden betaald door gemeenten en door de bedrijven op Teuge.

Musical of Aviodrome

Om meer toeristen te trekken, zou Teuge een knooppunt voor fiets- en wandelroutes kunnen worden, schrijft de adviesgroep. Ook wordt gedacht aan een grote recreatieve trekker, zoals een musical (à la Soldaat van Oranje) of een luchtvaartattractie (zoals Aviodrome). Hiervoor is wel extra parkeergelegenheid nodig, eventueel met betaalde parkeerplaatsen.

Voor de luchthaven is het vooralsnog afwachten hoe de toekomst eruit ziet als straks Lelystad Airport open gaat. Door de lage vliegroutes over Teuge, is het onzeker of en in welke vorm de parachutisten op Teuge kunnen blijven. Zij zijn nu goed voor de helft van de omzet van de luchthaven.