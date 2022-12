Explosie blaast ruiten uit voordeur in Apeldoorn-Zuid

Papierfa­briek vreest klachten na bouw appartemen­ten­com­plex in hartje Eerbeek

Papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE) heeft bezwaar gemaakt tegen de bouw van een appartementencomplex op de Loenenseweg, in het centrum van Eerbeek. Volgens FBE is niet goed onderzocht of en hoeveel geluidsoverlast de beoogde bewoners gaan ervaren van de naastgelegen papierfabriek. ,,Het is een groot risico.”

11:25