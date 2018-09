Explosie van de buxusmot helpt menig heg naar de filistijnen

In 2012 werd Paleis het Loo geteisterd door een schimmel die de buxus vernietigde. In de koninklijke tuin werd liefst 27 kilometer aan struikjes vervangen. Zes jaar later voltrekt zich in andere delen van Apeldoorn een nieuw drama rond deze heester. Dit keer is de buxusmot de boosdoener.

Het oorspronkelijk uit Azië afkomstige diertje drijft momenteel menig tuinliefhebber in ons land tot wanhoop. In augustus is de tweede generatie van dit jaar uitgevlogen en die gaat als een bezetene tekeer. De vuilgele rupsen ontpoppen zich als een ware tuinterrorist: ze vreten de buxussen helemaal kaal.

,,Het begon in het westen, maar verspreidt zich als een olievlek over Nederland. In Gelderland is er bijvoorbeeld echt sprake van een explosie’’, stelt Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting. ,,Wij zitten in Wageningen. Vorig jaar moest je goed je best doen om de buxusmot te vinden. Nu moet je goed best doen om hem niet te zien. Of dat komt door de het zomer. Nee, daar zijn geen aanwijzingen voor.’’

Extreem

Ook in Apeldoorn zijn veel heggen de Sjaak, merken ze bij de lokale tuincentra. Cor Brinkman van tuincentrum Brinkman in Wenum is gepokt en gemazeld in de groenwereld. Zelfs hij staat er van te kijken. ,,Dit is extreem’’, concludeert de zeventiger. ,,Ik verkoop spul dat mensen erop kunnen spuiten. Daar is veel vraag naar. Want iedereen heeft er last van.’’

Vervelend

Collega Remco Gorkink van Intratuin Apeldoorn constateert dat ook. ,,Het is vooral voor de mensen die jaren bezig zijn geweest om hun heg in een bepaalde vorm te krijgen heel vervelend. Het is niet zo dat we nu meer buxussen verkopen. Wij adviseren ook eerder een alternatief als de Taxus of de Ilex. Want vervangen wil niet zeggen dat je het niet weer krijgt.’’

In kortwieken ziet Gorkink niet echt heil. ,,Er bestaat, net als bij een boom die je afzaagt, een kans dat de buxus dan weer uitloopt. Maar die is niet zo groot.’’

Drastisch

Hovenier Cor van Mourik vindt dat ook een wat al te drastisch oplossing. ,,Voordat het herstelt, ben je zo een aantal jaar verder. Met name vanuit de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek krijg ik er veel vragen over.’’ Dan adviseert hij om bestrijdingsmiddelen te halen. Daarbij is het volgens hem net als met reclame. De kracht zit hem in de herhaling. Goed bemesten van de - aangetaste - buxussen doet volgens hem ook wonderen.

Bij de Vlinderstichting raden ze het gebruik van gif juist af. ,,Dan moet je het heel frequent doen en gaat ook de rest van je tuin eraan’’, zegt Van Deijk. ,,De enige oplossing is de buxus weggooien.’’

