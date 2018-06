De expositie over de Joods-psychiatrische instelling, die van 1909 tot 1943 was gevestigd aan de Zutphensestraat, opende in februari van dit jaar. Bezoekers kunnen hier niet alleen de tentoonstelling bekijken maar ook een audiotour ervaren. Aan de hand van foto's krijgen ze een beeld van het leven in de Joodse inrichting in de periode 1909-1943. De audiotour is te beluisteren via een smartphone.