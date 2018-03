Extra aandacht McDonald's Apeldoorn voor zwerfvuil

De filialen in Apeldoorn Noord en in het centrum haakten daarmee aan bij de Landelijke Opschoondag. Met die activiteit vragen bedrijven, organisaties en gemeenten door het hele land aandacht voor zwerfafval.

De McDonald's-vestigingen in Apeldoorn zetten overigens ook in de rest van het jaar speciaal getrainde buitendienstmedewerkers in om de omgeving vrij te houden van afval. ,,Zwerfafval is een verantwoordelijkheid van iedereen, en om zwerfafval te reduceren moeten we samenwerken'', vindt Henk Koning, franchisenemer van de 'Mac's' in Apeldoorn en Deventer.