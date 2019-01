Extra aandacht voor gezondheid ‘jongere ouderen’ in Apeldoorn

De ‘jongere ouderen’ nemen een prominente plek in in het gezondheidsbeleid voor de komende jaren, waar de Apeldoornse gemeenteraad donderdag over praat. Het doel van burgemeester en wethouders in de gezondheidsnota voor de periode tot en met 2021 is ambitieus: ,,Het is ons streven om een vitaal Apeldoorn te bereiken waar niet meer gerookt wordt, waar de inwoners een gezond gewicht hebben, verantwoord alcohol drinken en dagelijks bewegen om in conditie te blijven.’’ Om stappen in die richting te maken wil de gemeente inwoners stimuleren om gezonde keuzes te maken en initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen.