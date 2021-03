Extra drukte in teststraten, maar op locaties in Oost-Nederland en Flevoland is volgens GGD voldoende plek

Anderhalf uur rijden voor een coronatest? In Noord- en Oost Gelderland is dat niet nodig, zegt GGD-woordvoerster Jessica van den Bergh. ,,Alleen in Apeldoorn merken we dat de afspraak soms niet meer op dezelfde dag kan worden gemaakt.”

,,Het is druk, maar in al onze zeven teststraten is er plek”, reageert Van den Bergh op klachten van mensen die elders in het land flinke afstanden af moeten leggen. ,,Vanochtend om half elf hadden we op al onze locaties nog ruimte om vandaag getest te kunnen worden.”

Ook in Flevoland kan iedereen die dat wil gewoon een afspraak maken, zegt GGD-woordvoerder Sven van der Burg. ,,We merken wel dat meer mensen zich laten testen, maar er is voldoende ruimte.”

Naar school

Dat het in Noord- en Oost Gelderland drukker is, komt mede door het aantal kinderen dat zich laat testen, legt Van den Bergh uit. ,,Met een negatieve test mag een verkouden kind weer naar school. Op alle locaties hebben we een speciale straat voor kinderen ingericht. Daar nemen we extra tijd voor. Kinderen mogen een test bij hun knuffel afnemen, om het ijs te breken en te laten zien wat er gebeurt. Als ze willen, mogen ze na afloop met krijt hun naam op een muur schrijven. En ze krijgen een dapperheidsdiploma.”

Ook het verwerken van de testen loopt naar behoren, meldt Van den Bergh. ,,We geven geen harde garanties, maar vrijwel iedereen heeft binnen 24 uur de testuitslag.”

Druk in de ochtend

Met name in de ochtend is het druk bij het telefonisch maken van een afspraak. ,,Dat is logisch, hoe je wakker wordt, bepaalt of je je wilt laten testen”, zegt Van den Bergh. ,,Maar een afspraak maken, kan ook heel gemakkelijk online, daar sta je niet in een wachtrij.”

Mocht er dan geen locatie dichtbij zijn, dan kan een kwartier later opnieuw inloggen uitkomst bieden. ,,Het kan zijn dat het erg druk is en dat er op datzelfde moment meer mensen op die locatie kijken”, luidt de uitleg van een woordvoerder van GGD Gelderland-Midden. ,,Als iemand kijkt, blijven de drie getoonde opties tijdelijk op ‘gereserveerd’ staan, totdat iemand een keuze heeft gemaakt.”

Vaccineren

Met vaccineren tegen corona kan het wel gebeuren dat er een afspraakvoorstel verder van huis komt, zegt Van den Bergh namens de GGD Noord- en Oost-Gelderland. ,,Dat is een vrij ingewikkeld verhaal, waarbij je van het moment afhankelijk bent. Apeldoorn blijkt een populaire locatie om de prik te halen. Wij zijn afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die per locatie beschikbaar zijn. Het kan zijn dat je naar Ede of Arnhem moet, terwijl in Apeldoorn wel een tijdslot beschikbaar is als je een paar dagen later de afspraak maakt.”

GGD IJsselland heeft nog niet gereageerd op vragen van de Stentor.