Extra manager moet PlusOV weer op de rails krijgen

Buren zijn lawaai zat, winkelier moet wasmachines weghalen

29 september De buren van diervoeder en ruitersport Het Molenhuis in Loenen zijn het lawaai van de wasmachines in de winkel helemaal zat en hebben de gemeente Apeldoorn gevraagd om in te grijpen. En dat gebeurt ook. Omdat plaatsing van de bijna twee meter hoge apparaten in strijd is met de regels, moet de eigenaar ze verwijderen.