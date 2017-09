Extra personeel om chaos bij PlusOV op te lossen

Broederliefde maakt Apeldoornse jeugd warm voor Serious Request

31 augustus Een gratis concert van Broederliefde moet de oudere jeugd in Apeldoorn helemaal in de stemming brengen voor Serious Request. De populaire rapformatie is volgende week vrijdag de hoofdact van een kick-off evenement op het Caterplein. Dat is zojuist bekendgemaakt.