Extra pleidooi voor stop Berlijn-trein in Apeldoorn

In de concept dienstregeling voor 2019 kondigt NS aan dat in de zomermaanden de trein die vanuit Berlijn naar Amsterdam rijdt, soms Apeldoorn als halteplaats overslaat. In Apeldoorn kaartte de PvdA dat al aan bij burgemeester en wethouders. Die hebben inmiddels toegezegd aan de NS over te brengen dat deze wijziging niet wenselijk is. PvdA en GroenLinks in de provinciale politiek vragen nu aan het dagelijks bestuur van Gelderland om hetzelfde te doen.