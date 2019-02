Extreem veel animo voor cv-ketel op waterstof uit Apeldoorn

Idee: laat dakloze in Apeldoorn bij particu­lier kamer huren

6:00 Een kamer over in je woning? Verhuur die tijdelijk aan een ‘economisch dakloze’: iemand die acuut zonder woonruimte zit. Misschien is die werkwijze wel wat voor Apeldoorn, stelt ChristenUnie voor. Feit is dat er dringend meer woonruimte nodig is voor deze groep daklozen zonder psyschische problematiek of verslaving, bevestigt opvanghuis FFWonen.