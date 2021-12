Familie bevestigt: dode man in vijver is vermiste Uğur (35) uit Apeldoorn

De 35-jarige man die gistermiddag in de vijver bij rotonde De Maten in Apeldoorn is gevonden, is Uğur Kamali. Dat heeft de familie tegenover de Stentor bevestigd. Daarmee komt een einde aan een zoektocht die een flink deel van de Turkse gemeenschap in Apeldoorn bezig hield. Kamali was al zes weken vermist.

Het lichaam werd gistermiddag gevonden door een voorbijganger, die iets in het water zag drijven. Een speciaal politieteam uit Harderwijk kwam naar De Maten toe om het stoffelijk overschot dat in het water lag te onderzoeken.

Vermoedelijk lag het lichaam al enkele weken in de omgeving van de vijver, voordat het werd gevonden. Over de doodsoorzaak kan de politie weinig zeggen, behalve dat het niet om een misdrijf gaat. ,,Onderzoek in het ziekenhuis heeft dat uitgewezen’’, zegt woordvoerder Sven Strijbosch. ,,Wij doen verder geen mededelingen hoe hij dan wel is overleden.’’

Quote We leefden wekenlang tussen hoop en angst. We zijn er kapot van Ali Sehitoglu, boezemvriend van Uğur

Expliciet bevestigen dat het om Kamali gaat doet hij in verband met privacy niet. Wel zegt hij dat het ‘om een 35-jarige man uit Apeldoorn gaat, die enkele weken werd vermist’. Omdat het geen misdrijf is, zijn we zeer terughoudend met de info-verstrekking. Die is in zo’n geval alleen voor familie en nabestaanden.’’

Mokerslag

Die hebben bij monde van boezemvriend van het slachtoffer, Ali Sehitoglu, wel inmiddels bevestigd dat de gevonden man Uğur Kamali is. Daar kwam de vondst van het lichaam uiteraard aan als een mokerslag. Sehitoglu was er gisteren bij toen het lichaam uit het water werd gehaald. ,,We leefden wekenlang tussen hoop en angst’’, zegt hij. ,,We zijn er kapot van.’’

De nachtmerrie begon toen Kamali op 15 november plots vertrok uit het huis van zijn ouders, waar hij woonde. Met achterlating van telefoon en medicijnen. Twee dagen later werd hij nog eens gezien, maar daarna verdween hij spoorloos.

Zeer bezorgde familieleden en vrienden startten een uitgebreide zoektocht, waarbij ze uiteindelijk zelfs de hulp inriepen van organisatie met speurhonden. Allemaal zonder resultaat. De politie nam ‘de zaak serieus op’, maar had ook weinig aanknopingspunten.

Verdriet overheerst

Ook in de buurt van de plek waar Kamali uiteindelijk is gevonden is volgens Sehitoglu wel gezocht. Speculeren over de doodsoorzaak, wil hij niet. ,,Net als de politie hebben we geen idee wat er gebeurd is.’’ Opluchting dat er aan de onzekerheid over Kamali’s lot een einde is gekomen is er zeker. ,,Het is heel dubbel, want als je de hoop hebt dat hij terug komt, dan is het absoluut geen opluchting. Op dit moment overheerst het verdriet en dat is alles dat ik er over zeggen kan.’’

