Familie Xaviera opgelucht: 'Beter een Turkse cel dan Syrische hel'

Xaviera S. heeft een zoontje, dat ze achterliet in Nederland toen naar het IS-gebied toog. Ze ging daar naartoe als zogenoemde IS-bruid, om te trouwen met de Haagse Syrië-strijder Anis Z. Die zou zich in de strijd hebben opgeblazen bij een zelfmoordaanslag in Damascus, wat circa 50 soldaten van de tegenstanders in het gebied - het Syrische leger - hun leven zou hebben gekost. Later kwam het gerucht dat Anis Z. nog leeft en verward is met een andere strijder. Anis Z. zou na de aanslag namelijk gebeld hebben met familie in Nederland. ,,Ik weet niet zeker of hij dood is. Er is in ieder geval heel lang niets meer van hem vernomen.'' Ook niet door Xaviera S., stelt Van San.