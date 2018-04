Familiebedrijf Molenbroek stopt na 124 jaar

Huurder profiteert van zuinig huis in Apeldoornse wijk Zuidbroek

6:00 Ze wilde graag een betaalbare huurwoning, en in dat opzicht was het gloednieuwe huis aan de Korrelhoed voor Sabine Dijkstra al een heel mooie optie. Dat de woning bijna energieneutraal is, was een prachtige bonus en dus extra reden om toe te happen. ,,Je zou gek zijn als je dat niet doet.'' En het bevalt prima.