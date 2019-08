Fans blazen supportersvereniging AGOVV nieuw leven in

Nederlan­der massaal naar notaris: testament steeds populair­der, maar worsteling neemt toe

16:00 Nederlanders stellen steeds vaker een (levens)testament op. Volgens belangenclub KNB steeg het aantal afgesloten levenstestamenten in een jaar tijd met dertig procent. Vooral ouderen weten de weg naar de notaris steeds beter te vinden. Met die stijging neemt ook de worsteling van notarissen toe over of ouderen met gebreken wel in staat zijn om zelf over de erfenis te beslissen.