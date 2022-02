Faunabescherming: ‘Ministeries saboteerden bezwaarprocedures sluiting Kroondomein’

Klarenbeek laat zich ‘it giet oan’ geen twee keer zeggen: carnaval­len!

Dat er weer carnaval gevierd mag worden, laten ze zich in Klarenbeek geen twee keer zeggen. Volgend weekeinde is het groot feest in Neutendarp. Elders op de Veluwe beraden ze zich nog of zien ze kans om nog wat te organiseren.

16 februari