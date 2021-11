Faunabescherming sleept provincie Gelderland voor de rechter om jacht op de Veluwe te stoppen

AZC deelt Warnsveld­se Boys flinke tik uit, pijnlijke middag voor Alcides en Lemeler­veld boekt ruime zege

Alcides had de smaak in de afgelopen weken goed te pakken. De ploeg uit Meppel won van Alphense Boys en TAC’90 en plaatste zich ten koste van VV Emmen voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Zondagmiddag kwam er echter een einde aan de ongeslagen reeks. Verliezen van de koploper is geen schande, maar de manier waarop was toch wel weer pijnlijk. Ook WWNA zal geen goed gevoel overhouden aan deze speeldag. Dat geldt niet voor AZC, dat ongeslagen blijft. Ook SV Zwolle beleefde een prima middag, terwijl Lemelerveld geen kind had aan Wijhe’92.

31 oktober