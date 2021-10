Faunabescherming wil dat jacht op herten en zwijnen in leefgebied van de wolf op de Veluwe meteen stopt

‘Afschot lokt overlast uit’

Voorzitter Niko Koffeman van De Faunabescherming: ,,Met het verstoren van de wolf en haar leefgebied en het decimeren van het aantal prooidieren, wordt niet alleen de wet overtreden, maar ook overlast uitgelokt. De wolf heeft een voorkeur voor een menu van in het wild levende dieren in het eigen territorium. Wordt een wolf verjaagd en genoodzaakt tot zwerfgedrag, ontstaat er een grotere kans dat de dieren aangewezen zullen zijn op landbouwhuisdieren.’’

Volgens De Faunabescherming is bij het verlenen van de ontheffing ‘op geen enkele wijze rekening gehouden met het risico van verstoring, het doden of verwonden van wolven in het gebied’. Begin deze maand werd in Stroe een dode wolf gevonden die door een kogel om het leven is gekomen. De Faunabescherming heeft 16.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de dader.