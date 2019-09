Faunabescherming wil Gelderse grond kopen om jagers voet dwars te zetten

De provincie en Staatsbosbeheer doen samen ongeveer 600 hectare in de hele provincie in de verkoop, verspreid over tientallen locaties. Tot eind augustus kon er op geboden worden. Recht van eerste koop is voor eigenaren van aangrenzende percelen. Hebben die geen interesse, dan gaan de stukken grond naar de hoogste bieder.

Jachtvrij

Deze zomer besloot de Partij voor de Dieren mee te dingen naar enkele percelen. Dat bracht ook De Faunabescherming op een idee, zegt woordvoerder Quintijn Hoogenboom. ,,Dit is de eerste keer dat wij proberen om grond te verwerven en jachtvrij te maken. Op heel veel stukken grond zit jachtrecht; daar willen wij op deze manier een einde aan maken.” Op hoeveel percelen Faunabescherming geboden heeft wil hij niet kwijt, maar het zijn er minder dan vijf. ,,We hebben gekozen voor percelen waarvan we redelijk zeker weten dat die in jachtgebieden liggen.”

Doneren

Eind deze maand worden de kavels vergund. Voor hoeveel geld De Faunabescherming er op geboden heeft wil Hoogenboom niet zeggen. De organisatie zegt het geld ervoor beschikbaar te hebben maar vraagt ook sympathisanten om te doneren voor de actie.

De gronduitverkoop is bedoeld om grotere aaneengesloten natuurgebieden te creëren, zeggen Staatsbosbeheer en de provincie op de verkoopwebsite. Voor alle (natuur)percelen die geleverd worden geldt de voorwaarde tot instandhouding van de natuur. Op sommige percelen geldt ook een verplichting tot inrichting tot natuurterrein.