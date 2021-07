Feest der herkenning in tuinen van Paleis Het Loo: ‘Ik kreeg zelfs een knuffel van een klant’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Twee nieuwe Veluwse gemeenten met oplopende coronacij­fers; ook Zwolle kleurt weer oranje

17:40 Waar de rust in Elburg (0 besmettingen) is weergekeerd, zijn de coronacijfers bij de buren juist opgelopen. De gemeente Oldebroek kleurt met 8,5 besmetting per 100.000 inwoners oranje op de coronakaart. Het naastgelegen Hattem is zelfs nog een tintje donkerder: 16,4.