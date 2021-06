Feest op Oranjerotonde in Apeldoorn verloopt ondanks drie aanhoudingen vooral gemoedelijk

VideoOranje won ook de derde poulewedstrijd op het EK en dus stroomde de Oranjerotonde in Apeldoorn opnieuw vol met fans. Het was er overwegend gezellig en gemoedelijk. Wel zijn er zeker drie aanhoudingen verricht. Rond 22.15 uur begon de politie met het eindigen van het feest.

De feestjes op de rotonde in de Apeldoornse wijk De Maten zijn omstreden vanwege het zware vuurwerk dat wordt afgestoken, de rommel de achterblijft en de schending van de coronaregels. De organisatoren riepen de feestgangers dan ook op zich te gedragen. Want ondanks dat de gemeente massale bijeenkomsten afraadde: vooraf was duidelijk dat ook vanavond een feestje gebouwd zou gaan worden.

Vlak na de gewonnen wedstrijd tegen Noord-Macedonië (0-3) liep de rotonde met de Zwevende Maagden dan ook al snel vol. Rond 20.15 uur waren er al zeker duizend Oranjefans. Veel ouders kwamen na de wedstrijd met hun kroost naar de rotonde om het Apeldoornse Oranjefeest een keer van dichtbij mee te maken.

Volledig scherm De politie stuurt aan op het vertrek van de menigte. © Luciano de Graaf

Aanhoudingen na afsteken vuurwerk

De sfeer was overwegend gezellig en gemoedelijk. Rond de klok van 21.30 uur werd er wel steeds vaker zwaar vuurwerk afgestoken. De politie heeft een aantal mensen uit de menigte verwijderd. Er is in ieder geval één persoon aangehouden. De agenten spraken ook een vrouw aan op haar baldadige gedrag nadat ze haar borsten toonde.

Rond 22.15 uur stuurde de politie aan op een einde van de festiviteiten. Binnen tien minuten hadden de agenten de halve rotonde ontdaan van de feestende massa. Daarbij werden zeker twee mensen gearresteerd. Veel mensen zijn huiswaarts gekeerd, maar er zijn nog altijd honderden mensen op de been. Een deel van hen vertrok naar een nabijgelegen parkeerplaats.

De politie en gemeente waren dit keer beter voorbereid dan vorige week. Er is, in tegenstelling tot het uit de hand gelopen feestje van afgelopen donderdag, een peloton van de Mobiele Eenheid (ME) op de been. Daarnaast zijn er nog ongeveer 30 agenten op de been en staan er twee arrestantenbusje klaar.

Tevens heeft de gemeente Apeldoorn er voor gezorgd dat er camera's rond de rotonde aanwezig zijn, mocht het nodig zijn om achteraf te bepalen wie er over de schreef is gegaan.

