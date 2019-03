Fel bestreden festival ‘Burning Man’ verruilt Apeldoorn voor Zeewolde

Het festival Where the Sheep Sleep, waarover commotie ontstond in Apeldoorn, verhuist naar Flevoland. De vierde editie vindt eind juni plaats in Zeewolde. Het is de Nederlandse variant van het beroemde Amerikaanse woestijnevenement Burning Man.

De organisatie heeft dat deze week bekend gemaakt in Amsterdam. Twee keer vond het festival plaats in park Berg en Bos in Apeldoorn. Tot verdriet van de wijkvereniging Berg en Bos. Die sleepte de gemeente onlangs nog voor de rechter. De locatie zou niet geschikt zijn. Ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn was het daarmee een.

Het festival verhuist echter. In een persverklaring staat: ,,Na drie geslaagde edities op de Veluwe, kijkt de organisatie uit naar de nieuwe locatie. We barsten van de plannen voor deze nieuwe plek. We zitten midden in de natuur en aan het water: het is er prachtig, het perfecte decor om samen iets moois te bouwen.” De organisatie verwacht ongeveer duizend bezoekers. Ook uit buitenland. De vorige editie trok 22 verschillende nationaliteiten.

Zelf doen

Het meerdaagse festival voor alternatievelingen kent geen vast programma. Bezoekers zorgen zelf voor muziek, kunst, optredens en workshops. Burning Man Nederland organiseert het. Da's een dochterorganisatie van het Amerikaanse festival, dat jaarlijks in de woestijn van Nevada plaatsvindt. Tijdens Burning Man is niets te koop. Bezoekers ruilen onderling. Ook in de Nederlandse variant wordt daarmee geëxperimenteerd.