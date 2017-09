Felicitaties voor 49 Apeldoornse cum laude scholieren

Precies 49 leerlingen zijn donderdag in het Apeldoorns stadhuis in het zonnetje gezet omdat ze cum laude geslaagd zijn in het voortgezet onderwijs

Dat scholieren in het voortgezet onderwijs cum laude kunnen slagen is pas iets van de laatste twee jaar. Leerlingen krijgen deze vermelding als het gemiddelde van hun eindcijfers een 8,0 of hoger is.

Loco-burgemeester Johan Kruithof ontving de Apeldoornse knappe koppen om ze persoonlijk te feliciteren. ,,Ik ben natuurlijk trots op alle leerlingen in Apeldoorn die hun diploma halen, maar op deze scholieren ben ik extra trots'', zei Kruithof. ,,Je best doen en uitblinken is niet altijd even populair onder jongeren en dat terwijl we in onze samenleving uitblinkers goed kunnen gebruiken.''