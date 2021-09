Felle afvalbrand beschadigt garageboxen in Apeldoorn

Automobi­list gewond na botsing met bestelbus in Apeldoorn

3 september Een automobilist is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising Laan van Erica met de Zutphensestraat in Apeldoorn. Door nog onbekende oorzaak kwam hij daar in botsing met een bestelbus, die door de aanrijding minimale schade opliep.